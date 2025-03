Verona, colpo salvezza a Udine! Bonny salva il Parma a Monza

Colpo salvezza del Verona che espugna Udine e batte i padroni di casa per 1-0. Partita tiratissima fin dalle prime battute con l' Udinese che cerca di sbloccarla con Lucca ma senza successo. Nella ripresa arriva il gol vittoria dell'Hellas: Duda supera Okoye grazie ad una punizione magistrale al minuto 72. In classifica, la squadra di Zanetti vola al 14esimo posto a quota 29 punti, tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. L' Udinese resta ferma al decimo posto a quota 40 punti.

Bonny risponde a Izzo

Scontro salvezza all'U-Power tra Monza e Parma dove i padroni di casa avevano una delle ultime chance per restare in Serie A. Parte bene il Monza che gestisce il primo tempo cercando ripetutamente la rete del vantaggio. Gol che arriva nella ripresa grazie ad Izzo, lesto a sfruttare al meglio un'azione da calcio d'angolo al minuto 60. Solo qui si sveglia il Parma che sfiora il pari con Valeri prima di trovarlo all'84° minuto con Bonny che fa tutto da solo prima di incastrare il pallone sotto al sette con un destro a giro. In classifica, il Monza resta ultimo a 15 punti e con un piede già in Serie B mentre il Parma sale a quota 25 e aggancia così il Lecce.