Milan, da ‘Cardinale vattene’ e i fischi al 2-1 sul Como: ribaltato Fabregas

MILANO - Dopo Lecce, il Milan conquista altri tre punti in rimonta con una reazione importante, dopo un primo tempo da dimenticare. Il Como domina in lungo e in largo per 45' e va al riposo in vantaggio grazie alla rete di Da Cunha al 33' , con i padroni di casa subissati dai fischi del Meazza, intonante il coro 'Cardinale vattene'. L'episodio che altera gli equilibri arriva al 50', quando il Var cancella la doppietta del franco-portoghese e, alla ripresa al termine di una lunga revisione, Pulisic firma l'1-1. Gli accorgimenti tattici di Conceiçao producono gli effetti sperati e, al 75', ad appena sette giri di lancetta dal suo ingresso in campo, Abraham è protagonista di uno strepitoso assist per il gol-vittoria di Reijnders . All'81' Fabregas si gioca la carta Dele Alli , all'esordio in maglia lariana e al rientro dopo oltre due anni di stop, ma la sua partita dura appena 10', espulso al 91' - insieme al proprio tecnico per proteste - per una brutta entrata su Loftus-Cheek.

Milan-Como 2-1, la cronaca

Dopo soli quattro minuti, i padroni di casa falliscono un'occasione d'oro. Hernandez scambia con Leao e serve al centro Musah, che si invola verso la porta, salta il portiere e in diagonale conclude clamorosamente fuori a porta vuota. Al 32', ci vuole una tempestiva uscita di Maignan per fermare un sinistro ravvicinato di Nico Paz, ben servito in area da una verticalizzazione di Diao. Il vantaggio lariano è solo rimandato. Un minuto più tardi, Nico Paz effettua una sponda perfetta per Da Cunha, il quale arriva in corsa e infila Maignan con un piatto sinistro millimetrico che si infila nell'angolino per l'1-0. Per sventare il possibile 2-0 ci vuole un nuovo intervento di Maignan, che al 44' ferma Kempf in tuffo. La prima frazione si chiude sull'1-0 tra i fischi del pubblico di fede rossonera. In avvio di ripresa, Da Cunha va subito a segno per il raddoppio ma l'arbitro, dopo la segnalazione del Var, annulla per fuorigioco. Dal possibile 0-2, arriva il pareggio dei sette volte campioni d'Europa. Reijnders inventa dal limite dell'area servendo Pulisic, che da posizione defilata batte Butez nell'angolino con un bel sinistro che vale l'1-1. La neopromossa non si abbatte e all'11' si ripresenta dalle parti di Maignan con un tiro da fuori del solito Da Cunha, deviato in corner proprio dall'estremo difensore francese. Al 24' è Reijnders a sfiorare il 2-1, quando il suo destro dal limite tocca la traversa e termina alto. Tre minuti dopo, l'ex di turno Cutrone sfiora a sua volta il gol sul fronte opposto con un destro che esce di poco rispetto all'incrocio dei pali. Alla mezz'ora, gli uomini di Conceicao completano la rimonta. Il neo-entrato Abraham verticalizza alla grande per Reijnders, che entra in area e batte sul primo palo Butez per il 2-1. La combinazione tra i due si ripete al 40', ma stavolta l'olandese sciupa tutto fallendo con il mancino da ottima posizione. Poco dopo, la formazione di Fabregas rimane in 10 per il rosso inflitto all'esordiente Alli, entrato da pochi minuti ma punito per un intervento pericoloso dopo la revisione al Var.

Le parole di Scaroni

"È stata una stagione difficile, non c'è dubbio. Una stagione che ha deluso i nostri tifosi e anche noi. E ci stiamo facendo delle domande sul futuro: come far sì che il futuro sia migliore. Tutto questo non so se chiamarlo evoluzione, mi sembra un naturale processo che vivono tutti i club. Il futuro di San Siro? Dello stadio me ne occupo dal 2019, non posso fare a meno di dire che alla fine, dopo tutta una serie di giri siamo tornati alla proposta del 2019: costruire Milan e Inter insieme un nuovo stadio, il migliore stadio d'Europa qui a San Siro. La palla è in mano al Comune che deve rispondere al documento. Sono ottimista, vedo anche nel sindaco Sala una grande volontà di lasciare a Milano una meravigliosa infrastruttura di cui Milano ha bisogno", aveva affermato il presidente del Milan Paolo Scaroni ai microfoni di Dazn nel pre-partita.