Vlasic, colpo da biliardo nella festa Toro: Vanoli non stecca l’esame Empoli

TORINO - Paolo Vanoli aveva chiesto, in conferenza stampa, un passo in avanti a livello di mentalità e i suoi uomini dimostrano di aver recepito la richiesta del proprio tecnico. Dopo le vittorie contro Milan e Monza e il pareggio colmo di rimpianti contro il Parma, il Torino non stecca l'esame Empoli e si porta a due punti all'Udinese decima nella classifica di Serie A e sconfitta oggi in casa dall'Hellas Verona. In un match pieno di insidie, dopo un primo tempo complicato, i granata si prendono la posta massima grazie alla perla di Vlasic a venti minuti dal termine . Annullato, invece, per un lieve fuorigioco, il raddoppio di Masina undici giri di lancetta più tardi.

Torino-Empoli 1-0, la cronaca

Tanto equilibrio e poche occasioni nel primo tempo, il primo squillo granata è stato quello di Saul Coco al 27', ma la girata del centrale è terminata sull'esterno della rete. Qualche minuto più tardi Sambia ha sprecato una buona occasione calciando a lato. Il primo tempo si è chiuso con pochissime emozioni, nella ripresa le due squadre hanno fatto maggior fatica a costruire palle gol a causa della pioggia incessante che ha reso pesante il campo: col passare dei minuti la squadra di Vanoli ha aumentato i giri del motore, i toscani hanno cercato di giocare più sulle ripartenze, come al 20', quando Gyasi ha calciato alle stelle l'ottimo contropiede gestito da Colombo e Koaumé. A sbloccare la partita è stato Vlasic al 25', il croato ha prima sfruttato un pasticcio della difesa ospite, causato dal rinvio dal fondo di Milinkovic-Savic, poi è rimasto in piedi sul contrasto con Marianucci, riuscendo a beffare sul palo lontano Silvestri. A 8' dal termine Masina ha trovato la rete del 2-0 respingendo in porta la punizione dalla distanza di Biraghi, ma il gol è stato annullato per una posizione irregolare. Konaté, in pieno recupero, ha cercato si sorprendere il portiere di casa che, però, ha bloccato la sfera. Terza vittoria nelle ultime quattro per i piemontesi, situazione complessa per l'Empoli di D'Aversa: in casa del Como servirà una vittoria per poter dare un segnale alle rivali per la lotta salvezza.