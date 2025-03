Diretta Venezia-Napoli ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - "Dobbiamo affrontare la gara contro il Venezia come se fosse una finale mondiale". Qualcuno l’avrà certamente pensato: quanto è esagerato Antonio Conte, la sfida contro la penultima in classifica non può essere paragonata al match che permette di diventare campioni del mondo. No, non è eccessivo, se si decrittano i codici di pensiero del coach salentino. Cioè, non è la singola sfida ai lagunari ad essere decisiva come una finalissima, ma tutte e 10 le partite che mancano alla fine del campionato, dovranno essere vissute con pathos delle finali mondiali. I tre pareggi di fila contro Lazio, Atalanta e Como rappresentano, per il Venezia, la migliore striscia positiva di questa stagione: mai prima di sabato scorso, i lagunari erano riusciti a mettere assieme tre risultati utili consecutivi. La vittoria, però, manca addirittura dall’anno scorso: dal 22 dicembre, quando il Cagliari cedette 2-1 al Penzo. E la salvezza è distante ancora 6 punti, a causa del ko del Lecce a Genoa e del pari a Monza del Parma. Tornare al successo oggi, nel lunch match con il Napoli seconda forza del campionato, è un pensiero stupendo, che Eusebio Di Francesco e la sua squadra vogliono accarezzare.