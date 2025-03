Diretta Atalanta-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - È l’ottava vittoria consecutiva quella che Simone Inzaghi cerca su Gian Piero Gasperini: un filotto di successi, nel contesto di una rivalità tecnica e pure personale, che all’allenatore interista un discreto buonumore lo ha finora portato. I precedenti, però, non vanno in campo. Nemmeno il 4-0 di inizio campionato a San Siro. Per portarla a casa, Inzaghi punta sulle energie di chi ha riposato in Champions League con il Feyenoord, su tutti Nicolò Barella e Lautaro Martinez: il primo, peraltro, ha nella Dea la sua vittima preferita, tre gol all’attivo con i bergamaschi come con la Fiorentina. Rispetto all'andata, quando Lautaro e soprattutto Thuram, fecero il bello ed il cattivo tempo, questa volta Gasperini potrà puntare su Isak Hien, assente ad agosto per febbre, col gigante della difesa dei nerazzurri bergamaschi che continua a piacere al club milanese. Lo svedese ha già affrontato la ThuLa in questa stagione nella Supercoppa di Riad, ma solo per un tempo, visto l’infortunio della punta francese, per poi comunque perdere il confronto finale visto il 2-0 e la qualificazione alla finalissima della competizione degli attuali campioni d’Italia. Questa sera invece al Gewiss Stadium una prestazione maiuscola contro una delle coppie d’attacco più forti d’Europa potrebbe essere fondamentale: per Hien, per l’Atalanta e addirittura forse per l’esito finale di tutto il campionato.