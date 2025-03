Diretta Bologna-Lazio ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Una curiosa tabella sottolinea ciò che Vincenzo Italiano e i suoi hanno bene in testa: il Bologna è la squadra che deve affrontare da qui alla fine le avversarie con posizione media più alta. Ha il calendario peggiore, insomma. Con le piccole è arrivato un bottino buono, ma non buonissimo: fanno ancora piangere i punti lasciati a Empoli, Lecce e Parma. Ora però è contro le grandi che deve fare di nuovo la storia, proprio come l'anno scorso. A cominciare dalla Lazio, che affronta oggi in uno stadio colorato di rossoblù, come da chiamata della curva. Non bastavano le già note difficoltà che, consapevolmente, avrebbero accompagnato i biancocelesti nella difficile trasferta di Bologna. La rifinitura - nonché unico allenamento dei biancocelesti in preparazione alla sfida del Dall’Ara - ha peggiorato la situazione. Perché Castellanos non sembra aver smaltito al meglio il rientro (forzato) col Viktoria Plzen, ha saltato le prove tattiche di ieri e rimane in dubbio per lo scontro diretto in Emilia. Baroni mischia le carte e riflette sul jolly da opporre alla difesa di Vincenzo Italiano, ma non è da escludere a priori la presenza da titolare del Taty, a secco da Lazio-Monza del 9 febbraio, e sempre l’ultimo a mollare quando il fisico glielo consente.