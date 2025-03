Diretta Roma-Cagliari ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Claudio Ranieri alza la posta dopo l'eliminazione per mano del Bilbao in Europa League, manda perentorio un avviso ai naviganti alla vigilia della sfida al Cagliari, la prima di dieci gare da interpretare come delle vere e proprie finali per mantenere alte le ambizioni della Roma. All'Olimpico il fischio d'inizio è programmato alle 16, il posticipo di un'ora è dovuto ad esigenze cittadine vista la Maratona di Roma in programma in mattinata nella Capitale, e il tecnico giallorosso è chiaro: "Chi molla sta fuori". Al tecnico di Testaccio farà effetto ritorvare il suo recente passato. Non sarà una gara come le altre, infatti, per un Cagliari alla strenua ricerca della propria dimensione. I rossoblù sono reduci da una serie di due pareggi ed altrettante sconfitte che hanno posizionato la formazione di Davide Nicola in una sorta di limbo, con 4 punti di vantaggio sulla terz’ultima che non possono lasciare tranquilli. Cagliari che anche a Roma proverà a cogliere almeno un punto contro una formazione di prima fascia, come già accaduto a Milano (casa rossonera), Torino (con la Juventus) e Bergamo.