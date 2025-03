"Gasperini come Guardiola. Inter, dalla Juve al Napoli il tema è questo"

E l’Inter?

«Se riesce a reggere l’urto che porta l’intensità dell’Atalanta e colpendo negli spazi che inevitabilmente potrebbero aprirsi».

Inzaghi stravede per Nico Paz: può riuscire a farne una mezzala alla Luis Alberto?

«E’ la miglior mezzala di qualità prendibile della serie A. Deve lavorare un po’ di piu senza palla, ma ha tutto per diventare un giocatore importantissimo. Ma ora non è il momento di parlare di mercato».

Fosse Antonio Conte, per chi tiferebbe stasera?

«Atalanta , non ho dubbi».

Scusi, Andrea perché ha chiamato per tutta l’intervista Gian Piero Gasperini “Sir Gasp”?

«Perché, a livello mediatico, non si celebra abbastanza cosa ha fatto questo signore a Bergamo. Sempre con l’aiuto della straordinaria famiglia Percassi, ha costruito un modello di calcio internazionale, una filosofia di gioco riconosciuta in tutto il mondo che ha portato l’Atalanta a vincere in Europa e competere per il titolo in Italia. Dopo Simeone e Guardiola c è Gasperini come tecnico più longevo in attività: lui è propulsore, innovatore e applicatore di un modo di fare e intendere calcio. Può essere piu o meno simpatico ma, per me, il titolo che mi permetto di attribuirgli con affetto, lo merita tutto: tutti in piedi per “Sir Gasp”».