Alli e la chat con Loftus-Cheek dopo il rosso: “Non farmi incazzare”

Il post di Alli e la chat con Loftus-Cheek

"2 anni! Non necessariamente come l'avevo pianificato, ma continuiamo a muoverci" - ha scritto Dele Alli sul suo profilo social dopo l'esordio con il Como e il cartellino rosso subito nel finale di gara. Una festa a metà per il centrocampista inglese, che si è scusato anche con Loftus-Cheek. Nel post su Instagram,l'ex Tottenham ha pubblicato anche la loro chat: "La foto sembra brutta, ho solo cercato di colpirti il ​​tallone. Quando l'arbitro è andato al Var non sapevo nemmeno che fosse per me". L'ex centrocampista del Chelsea ha risposto: "Fratello, non ne avevo idea. Sono rimasto giù perché stavo scoppiando". "Non farmi incazzare" - ha poi concluso Alli con tanto di faccine sorridenti.