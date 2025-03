Napoli, così lo Scudetto si complica: 0-0 col Venezia, Nicolussi Caviglia top

VENEZIA - Il Napoli non sfonda il muro eretto dal Venezia, fatto di pressing asfissiante e continue ripartenze, e aggancia provvisoriamente l'Inter, impegnata stasera a Bergamo contro l'Atalanta, in testa alla classifica di Serie A: in caso di successo orobico, ci sarebbe in vetta un terzetto, tutte a quota 61 punti. Al Penzo, gli azzurri di Antonio Conte, che ritrova Anguissa ma perde Rrahmani per un problema muscolare, ci provano con McTominay, Raspadori, Lukaku e Simeone, ma rischiano a più riprese la beffa in contropiede: il ruolino di marcia - una sola vittoria nelle ultime cinque - diventa ora preoccupante in chiave Scudetto. Tra le fila dei lagunari, invece, monumentale la prestazione dell'ex Juve Hans Nicolussi Caviglia: il giallo rimediato nel primo tempo lo costringerà a saltare il match col Bologna per squalifica.