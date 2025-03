Bologna da sballo, manita a una Lazio irriconoscibile: scatto Champions!

Bologna-Lazio, la partita

Dopo 15 minuti gli emiliani, al primo tiro in porta, sbloccano il parziale e lo fanno ancora nel segno di Jens Odgaard protagonista: azione costruita dal basso con Miranda che riceve sulla sinistra altezza tre quarti, cross teso in mezzo con il danese che si allunga nell'area piccola e con la punta del piede riesce a deviare in rete (la sua 6ª in stagione). Primo tempo ad alti ritmi e al 28' solo un grande intervento volante di Provedel salva la Lazio dal 2-0 dopo un gran sinistro a giro di Orsolini. La squadra di Baroni si fa pericolosa raramente all'intervallo h 0 tiri nello specchio della porta.

Ad inizio ripresa Baroni manda in campo Pedro per Isaksenn ma dopo tre minuti arriva la doccia gelata per i biancocelesti che vivono 120" di scioccanti: al 48' filtrante perfetto di Ndoye per il taglio di Orsolini dentro l'area che batte Provedel con un delizioso tocco sotto macino per il 2-0 e al 49' i rossoblù calano il tris! Palla persa della Lazio, ripartenza Bologna con Ferguson che mette in mezzo dove c'è un dimenticato Ndoye che calcia in porta, colpisce il palo interno ma la sfera entra per il 3-0. A battere il proverbiale colpo per gli ospiti è Zaccagni che al 56' colpisce il palo da fuori area ma è l'unico acuto di un pomeriggio nero per la Lazio che alza bandiera bianca: al 74' Pobega ruba palla a Gila sulla trequarti biancoceleste, entra in area, mette in mezzo dove Castro di forza anticipa Romagnoli per il poker rossoblù e aò'83' arriva anche la "manita" con il colpo di testa di Fabbian sul 2° assist di giornata di Miranda.