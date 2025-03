Inzaghi, Panchina d'oro e profezia su Motta: "Perché ritornerà presto"

Panchina d'Oro 2024, tutti i premiati

Per quanto riguarda la serie B il premio Panchina d'Argento è andato a Fabio Pecchia che ha riportato il Parma in Serie A; al secondo posto Paolo Vanoli, che era alla guida dl Venezia; al terzo posto Vincenzo Vivarini, che era alla guida del Catanzaro. Per la Lega Pro con 26 voti ha trionfa Guido Pagliuca, che ha portato la Juve Stabia alla promozione in B: al secondo posto Davide Possanzini del Mantova e al terzo posto Mimmo Toscano del Cesena. Per il calcio femminile Panchina d'Oro ad Alessandro Spugna, allenatore della Roma, mentre per la B femminile il premio Panchina d'Argento è andato a Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women. Il premio Mino Favini per il miglior responsabile del settore giovanile è stato assegnato a Francesco Palmieri del Sassuolo. Al tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, e a Gian Piero Gasperini è stata consegnata la Panchina d'Oro speciale.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE