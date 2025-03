Juve, Champions possibile: Everest Bologna, Lazio e Fiorentina con l'Europa, Dybala...

Roma senza Dybala, Fiorentina in Conference. Per il Milan doppio derby

Anche la Roma è attesa da un finale in gran salita contro Inter, Fiorentina, Atalanta Milan prima chiudere on il Torino: vero che Ranieri non deve più gestire il doppio impegno ma la perdita di Dybala potrebbe rivelarsi molto pesante. Scontri diretti in programma anche per le ultime due del sestetto che sogna il quarto posto. La Fiorentina, in più, guarda con grande interessa al cammino in Conference League per cercare di portare in riva all’Arno un Coppa che è sfuggita per due volte consecutive in finale. Il Milan, invece, non può permettersi di scegliere ma è certo che il derby in semifinale di Coppa Italia assume un significato più cogente e alla portata della corsa al quarto posto.