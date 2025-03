Napoli e Milan, due modelli agli antipodi. Ma il tema della serata sarà Conte…

MILANO - A Napoli piove mentre a Milano splende il sole. Bizzarrie dei primi giorni di primavera: il meteo al contrario, in due città che si somigliano più di quanto non vogliano ammettere, persino gemelle nelle due gallerie del centro. Agli antipodi sono Napoli e Milan, sfidanti nel big match di domenica sera, che per i padroni di casa è una tappa della volata finale a caccia dello scudetto e per gli ospiti una delle ultime chiamate per quel treno chiamato Champions League. Non potrebbero essere più lontane, e non si parla di campo ma di società. Il Milan, oggi di RedBird e prima di Elliott, incarna vizi e virtù delle proprietà straniere. Impersonale come solo un fondo può essere, con la conseguenza che finora non è sempre stato chiaro chi abbia l’ultima parola. Il mercato, il club rossonero lo fa affidandosi tanto agli algoritmi e in passato il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha confermato i confronti con Billy Beane, ideatore del metodo “Moneyball”. Il Napoli è di Aurelio De Laurentiis, uno degli ultimi presidenti padri-padroni della Serie A, seppur lontano dal mecenatismo degli anni ’90. Fa e disfa, detta l’indirizzo e quasi sempre decide in prima persona, specie quando si tratta dell’allenatore. Anche Giovanni Manna, da maggio 2024 direttore sportivo degli azzurri, si affida ai big data e alle nuove tecnologie, ma "gli algoritmi sono un supporto, i numeri aiutano ma non possono decidere". Il calcio moderno, anche troppo, e quello di una volta. Con mille sfumature, perché poi gli estremi non sono mai davvero tali.