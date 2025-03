Diretta Venezia-Bologna ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo la sosta per le nazionali, torna il campionato e il Bologna fa visita al Venezia nel 30° turno di Serie A. I rossoblù sono quarti in classifica con 53 punti e vengono da 4 vittorie di fila mentre la formazione di Di Francesco è penultima a quota 20 e ha rimediato 4 pareggi nelle ultime 4 giornate. “Partita difficile, come tutte in Serie A: toste, complicate. Vedendo gli ultimi risultati del Venezia dovremo andare a fare una grande partita. Ognuno ha fame e voglia di raggiungere il proprio obiettivo e tutti metteranno in campo i propri valori. Le ultime squadre che sono andate lì, su un campo piccolo, hanno faticato. Dovremo prepararci bene dal punto di vista mentale e controbattere colpo su colpo” ha detto l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano in vista della partita di campionato contro il Venezia.