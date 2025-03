Diretta Lecce-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

C'è una Roma da ridisegnare alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi di Claudio Ranieri scenderanno in campo contro il Lecce al 'Via del Mare' per il 30° turno di Serie A, nella prima partita di un rush finale caratterizzato dall'assenza di Paulo Dybala, che si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. “Ranieri è un fuoriclasse di panchina e di comunicazione. La Roma viene da una serie di risultati incredibili, nelle ultime 13 di campionato ha fatto 33 punti. Ranieri credo sia consapevole della forza della sua squadra. Ricordo la gara di andata, la sbagliai io tatticamente e per conoscenze non approfondite. Da lì in poi la Roma è migliorata sempre di più” ha detto il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, alla vigilia della gara.