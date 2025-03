Super Orsolini stende il Venezia: Bologna a +4 sulla Juve. Pari tra Como ed Empoli

Successo in trasferta per il Bologna, che supera il Venezia con il finale di 1-0 firmato Riccardo Orsolini (49'). Al Penzo, gli uomini di Vincenzo Italiano , già reduci da 4 vittorie consecutive, spendono altri 3 punti nella qualificazione Champions, con un vantaggio di 4 lunghezze sulla Juventus di Igor Tudor , che alle ore 18 ospiterà il Genoa . La prossima giornata, i Felsinei riceveranno il Napoli al Dall'Ara. Prima però, l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli. Si complica invece la missione salvezza per i Lagunari di Esuebio Di Francesco , che rientrano a mani vuote dopo una serie di 4 pareggi. La classifica resta infatti ferma con 20 punti e un ritardo di 5 lunghezze dal Parma. Il calendario prevede ora i 3 scontri diretti contro Lecce, Monza ed Empoli. Nell'altro incontro di giornata, la formazione di Roberto D'Aversa raccoglie 1 punto sul campo del Como, grazie al gol di Christian Kouame (75’) che pareggia i conti dopo il vantaggio di Tasos Douvikas (61’). Un risultato che riduce il distacco dai Ducali, attesi lunedì 31 sul campo del Verona. Il pareggio del Sinigaglia consente invece a Cesc Fabregas di guadagnare un vantaggio di 7 lunghezze sui toscani. La prossima c'è il Monza al Brianteo.

Venezia-Bologna: il racconto della partita

Avvio di gara a bassi ritmi al Penzo, con i padroni di casa che indovinano la disposizione tattica impedendo agli ospiti di trovare lo spazio per attaccare. È però il Venezia a guadagnare la prima occasione da gol, con Zerbin che alla mezz'ora di gioco calcia in porta a tu per tu con Skorupski: il portiere del Bologna risponde però presente. Al 40', ci riprova Idzes con un colpo di testa che sfiora il palo. Nella ripresa, Orsolini illumina il Penzo con uno splendido sinistro al volo su traversone di Cambiaghi che vale l'1-0. I Lagunari non si arrendono e sfiorano il pareggio con il tiro dal limite di Busio, che per pochi centimentri non trasforma la bella costruzione della formazione di Di Francesco. Al 72', Skorupski nega a Yeboah il gol dell'1-1 con un grande intervento. Al triplice fischio, esultano gli ospiti.