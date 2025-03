La garra di Tudor per il gol di Yildiz: addio Motta, la Juve torna a vincere

Di lotta e di governo, si diceva una volta. La restaurazione Tudor, vissuta da Elkann in persona in tribuna allo Stadium, inizia riportando la tradizione Juve della vittoria nelle mura amiche. Contro il Genoa tre punti di grinta, accelerando una rimessa laterale come un "assist" per il gol decisivo, e di superiorità psicologica in vantaggio come si vedeva ai tempi di Allegri e del suo Corto Muso, anch'esso onorato alla perfezione da Igor e dalla sua Juventus. Schierata a tre in difesa, in campo con una determinazione e un'abnegazione ben diversa rispetto alla precedente gestione. Yildiz e Vlahovic che tornano insieme davanti, Koopmeiners confermato, un Nico Gonzalez a destra a tutto campo, con lo Stadium tornato a tifare e a urlare dopo l'arrivo del croato sulla panchina bianconera. Un paio di verticalizzazioni a tagliare il pressing dei genovesi, in divisa Boca a celebrare i 120 anni degli argentini Xeneize, ma nessun pericolo per Leali mentre Frendrup e Miretti impegnano Di Gregorio.