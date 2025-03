Juve, per Tudor ora l'esame Roma: nella tana di Ranieri che sogna la Champions

LECCE - Riparte da dove aveva lasciato la Roma : 1-0 gol di Dovbyk . L'attaccante ucraino aveva deciso l'ultima sfida prima della sosta nazionali, contro il Cagliari all'Olimpico, e alla ripresa della Serie A è ancora il bomber a regalare tre punti preziosi ai giallorossi nella rincorsa all'Europa. Vittoria sul campo del Lecce con Giampaolo che vede ridotta la distanza dall'Empoli terzultimo, ora sono solo due i punti i vantaggio dalla zona retrocessione. Per Ranieri altro successo di misura che vale come risposta a Bologna e Juventus e che permette il momentaneo sorpasso in classifica sulla Lazio . Sogna l'Europa la Roma e settimana prossima è scontro diretto contro i bianconeri di Tudor .

Lecce-Roma, la partita

Occasione clamorosa all'8' per Angelino che si ritrova la porta spalancata dopo uno scontro tra Falcone e Guilbert, l'esterno giallorosso non approfitta del regalo e spedisce sull'esterno della rete. I padroni di casa rispondono con Helgason che spaventa Svilar con la botta dal limite dell'area, fuori di poco. Al 21' altra indecisione, questa volta in impostazione di Falcone che poi rimedia con un miracolo nel tu per tu con Koné. Al 36' è Gallo a testare i riflessi di Svilar, dall'altra parte tocca a Pellegrini ma la sua conclusione termina sul fondo. All'ora di gioco prova la magia da centrocampo Krstovic, sorpreso Svilar che sorride vedendo la palla uscire vicino al palo. Falcone risponde a Dovbyk al 65', al 68' segna Mancini ma dopo un lungo check per verificare il tocco o meno dell'attaccante ucraino in favore del compagno, il gol viene annullato. A 10' dalla fine la Roma passa: Dovbyk entra con prepotenza in area di rigore e batte sul primo palo con la deviazione di Gaspar che condanna Falcone. Nel finale il Lecce non riesce ad affondare nella difesa ospite e al triplice fischio è festa capitolina con il sorpasso sulla Lazio e il sogno Champions ancora vivo: tra sette giorni scontro diretto contro la Juventus.

Serie A, la classifica