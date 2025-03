Diretta Napoli-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Archiviata la pausa nazionali, nel programma della 30ª giornata del campionato di Serie A spicca la sfide delle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan. Gli azzurri di Antonio Conte hanno racimolato appena otto punti nelle ultime sette partite: una brusca frenata che ha permesso all'Inter di Simone Inzaghi di balzare in vetta alla classifica. Chiamati a rincorrere, dunque, i partenopei non possono permettersi ulteriori passi falsi. I rossoneri di Sergio Conceiçao, invece, si giocano le ultime speranze di qualificazione alla prossima Champions League e nelle ultime due uscite hanno battuto in rimonta Lecce (da 2-0 a 2-3) e Como (da 0-1 a 2-1), sintomo che, nonostante le difficoltà, la squadra è viva. Il Diavolo, poi, mercoledì 2 aprile alle ore 21 affronterà l'Inter nel derby valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, con ritorno in programma mercoledì 23 aprile sempre alle ore 21. Tornando alla gara tra Napoli e Milan, all'andata al Meazza, martedì 29 ottobre 2024, finì 2-0 per i partenopei, vittoriosi grazie alle reti di Lukaku e Kvaratskhelia, passata poi a gennaio al Psg.