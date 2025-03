Tris Cagliari sul Monza. Nicola a +6 sull'Empoli, Nesta sempre più ultimo

Il racconto della partita

Meglio l'approccio del Monza nel pirma frazione di gioco, che non riesce però a trovare la via del gol. Il Cagliari guadagna invece un'importante occasione con il colpo di testa di Viola, ma al duplice fischio le marcature restano inviolate. Nella ripresa, i padroni di casa fanno la voce grossa, con Piccoli che manca di un soffio il traversone di Prati. Passa neppure un minuto che Viola ci riprova di testa, e raccogliendo il cross di Augello firma il gol che vale il vantaggio. Al 73', Gaetano trova il raddoppio trasformando un calcio di punizione. Nel finale, Pavoletti spreca la chance per chiudere i conti ribattendo in area ma senza trovare la porta. A mettere a segno il match point ci pensa allora Luvumbo al 91', lanciato da Pavoletti che non sbaglia l'uno contro uno con Turati: 3-0 alla Unipol Domus.