Kean inarrestabile, Atalanta ko: la Fiorentina infiamma la corsa Champions

FIRENZE - Si conferma una sentenza nei big match la Fiorentina che si prende la sfida del Franchi contro l'Atalanta. A decidere l'incontro il solito Moise Kean che dopo la doppietta in Nazionale mette il sigillo sul successo di Palladino contro Gasperini. La viola risponde ai successi di Bologna, Juventus e Roma, sorpassa momentaneamente la Lazio e resta in piena corsa per un posto in Europa potendo continuare a sognare la Champions. Champions che torna ad essere in discussione per l'Atalanta, un ko cocente in attesa di Napoli e Inter per capire se ci saranno ancora speranze Scudetto, ma intanto Italiano e Tudor sono distanti 2 e 3 punti dal terzo posto.