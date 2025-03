Inter spietata, pratica Udinese regolata in mezz'ora: Inzaghi in fuga scudetto

MILANO - L' Inter non sbaglia in casa contro l' Udinese , vince 2-1 conquistando il 3° successo consecutivo e allungado momentaneamente a +6 sul Napoli in attesa del big math del Diego Armando Maradona contro il Milan. Protagonisti del match Federico Dimarco, con 2 assist per le marcature di Arnautovic e Frattesi , e Yann Sommer autore di due parate cruciali nel finale di partita in un match subito indirizzato dai nerazzurri ma un po' passivi nella ripresa.

Inter-Udinese, la partita

In vista dell'andata dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan Inzaghi decide di risparmiare Bastoni e parzialmente Barella (entraro al 64'), i nerazzurri non perdono tempo e alla mezz'ora ha già archiviato i friulani: al 19' azione da manuale per la squadra di Inzaghi innescata da Thuram che salta Solet, mette in mezzo per Mkhitaryan che appoggia verso Dimarco, il nazionale è bravo a imbeccare Arnautovic che col sinistro buca la porta di Okoye. Udinese non impensierisce i padroni di casa e al 29' Frattesi sigla il raddoppio in un'azione molto simile a quella della prima marcatura con ancora Dimarco assist-man. Solo al 39' gli ospiti si fanno vedere con Sommer bravo a parare sul colpo di testa di Lucca.

Nella ripresa si segnala l'ammonizione a Simone Inzaghi per aver bruscamente protestato (10 metri fuori dall'area tecnica) dopo un contatto in area friulana tra Thuram ed Ehizibue. Inzaghi, forte del doppio vantaggio, cambia Dimarco (al 63' per Bisseck) e Calhanoglu (al 64' per Asllani) ma la sua squadra amministra in maniera troppo passiva il vantaggio e al 71' suona l'allarme: gol di Solet, autore di un perfetto tiro da fuori area, e al 73' grande parata in tuffo di Sommer su colpo di testa di Lucca! Sommer ancora protagonista al 91' quando dopo una mischia su calcio d'angolo Solet si gira nell'area piccola ma il portiere svizzero è bravissimo a coprire il primo palo. Inzaghi completa l'opera facedosi espellere (rosso diretto) ancora per proteste al 92', forcing finale dell'Udinese ma Sommer è vigile sul calcio d'angolo al 94'.