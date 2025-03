Diretta Lazio-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La 30ª giornata di Serie A si chiuderà stasera alle ore 20.45 con il posticipo dello stadio Olimpico tra Lazio e Torino. I biancocelesti di Marco Baroni devono riscattare il pesante ko per 5-0 al Dall'Ara contro il Bologna incassato prima della sosta per le nazionali. I capitolini, però, di fronte si ritroveranno una formazione in grande spolvero: i granata di Paolo Vanoli, infatti, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e hanno conquistato dieci punti frutto dei successi contro Milan (2-1), Monza (0-2) ed Empoli (1-0) e del pareggio al Tardini contro il Parma, quando prima Elmas e poi Ché Adams portarono avanti gli ospiti, raggiunti però dalla doppietta di Pellegrino. All'andata a Torino, 29 settembre 2024, finì 3-2 per i biancocelesti che fermarono la corsa del Toro, all'epoca ancora imbattuto e primo in classifica.