Diretta Verona-Parma ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Verona riceve il Parma nel 30° turno di Serie A. L'Hellas viene dalla vittoria sul campo dell'Udinese dopo due ko di fila ed è 14esimo in classifica con 29 punti mentre il Parma è reduce da due pareggi consecutivi ed è quartulimo a quota 25. "Questa squadra è pronta a lottare: negli ultimi giorni, nelle ultime settimane e nell'ultimo mese e mezzo, la squadra ha sentito anche da parte mia quello che ci vuole per avere la giusta mentalità che ci vuole per quanto riguarda quelle che sono le ambizioni personali ma anche del gruppo" ha detto il tecnico del Parma, Cristian Chivu, durante la conferenza stampa della vigilia.