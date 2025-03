Gineitis risponde a Marusic: Toro d'orgoglio, rallentata la Lazio

ROMA - Quinto risultato utile consecutivo per il Torino che grazie ai cambi di Vanoli pareggia all'Olimpico per 1-1 contro Lazio infliggendole una brusca frenata (3° pareggio consecutivo in casa). Infatti i biancocelesti salgono a 52 punti (pari con la Roma) a-3 dal 5° posto della Juventus e -4 dal 4° posto Champions occupato dal Bologna .

Lazio-Torino, la partita

Al 13' Milinkovic-Savic "timbra il cartellino" con una prodezza sulla conclusione al volo sotto la traversa di Zaccagni. I biancolesti hanno il pallino del gioco e al 18' hanno una doppia occasione per sbloccare il parziale: Milinkovic-Savic perde un pallone macchinoso e regala prima una grande occasione a Zaccagni che non punisce e sulla ribattuta Isaksen calcia sul fondo. Le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0 ma ad inizio ripresa i padroni di casa prima sudano freddo salvati dalla super parata di Provedel su Maripan e poi vanno a segno: tiro a giro di Marusic che non lascia scampo a Milinkovic-Savic per l'1-0 al 58'. Al 71' Vanoli cambia Vlasic Walukiewicz e Casdei per Sanabria, Karamoh e Gineitis ed è quest'ultimo che silenzia l'Olimpico: all'82' il lituano arriva bene a rimorchio dentro l'area, Biraghi lo serve con i tempi giusti e con il mancino batte Provedel per l'1-1 nonché 3° gol stagionale. La Lazio subisce il colpo del pari con assalti a vuoto.