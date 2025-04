Inzaghi squalificato, Roma-Juve senza un top player: il Giudice Sportivo decide

ROMA - Il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata Antonio Conte e Simone Inzaghi . Nel caso dell'allenatore dei nerazzurri, che dovrà anche pagare un'ammenda di 5mila euro , si legge: "ammonizione (Nona sanzione); per avere inoltre, al 48' del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione". Ovviamente in riferimento alla doppia "invasione di campo" con veementi proteste verso il direttore di gara in occasione del match vinto 2-1 contro l'Udinese. Inzaghi si è scusato ma salterà la partita di sabato 5 aprile alle 18 a Parma.

Anche Conte in tribuna

Antonio Conte non guiderà il Napoli nel prossimo turno (lunedì 7 aprile a Bologna) in quanto squalificato perché diffidato e ammonito durante la partita contro il Milan al Maradona. Per lui nessuna ammenda.

Roma-Juve, un assente ed un diffidato

Sono 6 i giocatori squalificati per la prossima giornata di campionato tra i quali uno chiave della Roma di Claudio Ranieri in vista del big match contro la Juventus: infatti Alexis Saelemaekers, diffidato, è stato ammonito durante Lecce-Roma (quinta sanzione). Infine Khéphren Thuram ha reso la sua quarta sanzione stagionale ed è entrato in diffida. Prima ammonizione, invece, per Igor Tudor.

Gli altri squalificati per la 31ª giornata: Nicolò Barella (Inter), Mattéo Guendouzi (Lazio), Alex Jimenez (Milan), Emmanuel Gyasi e Jacopo Fazzini (Empoli)