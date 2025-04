Genoa-Udinese: Vieira ringrazia Zanoli, Lucca e il Var. Caos al 94'

GENOVA - Su il sipario sul 31° turno di Serie A con la sfida tra Genoa e Udinese. A Marassi conquista tre punti decisivi per la salvezza matematica, il Grifone di Patrick Vieira che supera di misura l'Udinese. Dopo il ko contro la Juve, i rossoblù tornano al successo grazie ad una rete di Zanoli a 15' dalla fine. Nel recupero il pari di Rui Modesto che gela Marassi viene annullato dal Var per un fuorigioco di partenza di Lucca. Terzo ko consecutivo per Runjaic che non riscatta la sconfitta a San Siro contro l'Inter nell'ultimo turno.