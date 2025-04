Diretta Milan-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo Juventus e Atalanta la Fiorentina proverà a fermare anche il Milan per rilanciarsi sempre più in classifica e prepararsi nel migliore dei modi per i quarti di finale di Conference League. La Fiorentina va a caccia di una vittoria che in trasferta ha ottenuto in questo 2025 soltanto una volta, il 26 gennaio a Roma contro la Lazio. “Abbiamo avuto un momento difficile ma ne siamo venuti fuori con il lavoro, grazie alla società e ad un gruppo di giocatori straordinari per l'aiuto che mi hanno dato. E' un privilegio allenarli. Sarà una gara tosta. Noi andremo là con umiltà ma anche decisi a giocarcela, abbiamo voglia di continuare a stupire e di riconquistare i tre punti in trasferta come non ci riesce da tempo. L'obiettivo è fare un grande finale di stagione” ha detto Palladino in conferenza.