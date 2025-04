Diretta Monza-Como ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Tutto pronto per il derby numero 100 della storia tra Monza e Como, il primo disputato all’U-Power Stadium in Serie A. All’andata finì in pareggio, dunque oggi pomeriggio una delle due potrebbe prendersi la vittoria negli scontri diretti stagionali come piccola soddisfazione intermedia del percorso. Per i biancorossi brianzoli potrebbe anche essere l’unica, di soddisfazione, visto che la Serie B è un rischio sempre più concreto. Per tagliare il traguardo, Nesta sceglierà la formazione che gli dà più garanzie. Ormai il modulo è il 3-5-2, gli interpreti quasi sempre gli stessi. Assenti pochini, solamente Pessina con Zeroli che non sta benissimo. Cesc Fabregas aveva chiesto ai suoi giocatori, dopo il pareggio contro l’Empoli, di tornare con i piedi per terra. Se il messaggio, molto diretto, sarà passato lo si vedrà oggi. Più facile rivedere il 4-3-3 senza una vera punta, con Paz “falso nove”, affiancato da Strefezza e Diao. Altro ballottaggio a destra, in difesa: scalpita Van der Brempt dopo l’infortunio, ma Vojvoda ha offerto ampie garanzie contro l’Empoli.