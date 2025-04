Chivu, scherzetto alla sua Inter: Parma da 2-0 a 2-2, stop a fuga scudetto

Solo un pareggio per l’Inter a Parma. Dopo aver trovato il doppio vantaggio nella prima metà di gioco con Darmian (15') e Thuram (45'), i nerazzurri sbagliano completamente l’approccio al resto della gara e vengono raggiunti dalle reti di Bernabé ( 60') e Ondrejka (69’). Gli uomini di Inzaghi - sostituito da Farris causa squalifica - mancano così l’occasione di guadagnare un vantaggio di 6 punti sul Napoli di Conte , che lunedì 7 affronterà il Bologna di Italiano al Dall’Ara. Il calendario prevede ora il primo round dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco ( alle prese con una surreale emergenza infortuni ) in programma l'8 aprile all'Allianz Arena. A seguire, la sfida interna contro il Cagliari di sabato 12. Un punto d’oro invece per i Ducali di Chivu , che si portano a +4 sul terzultimo posto, con l’Empoli che domenica 6 ospiterà la formazione di Nicola . La prossima giornata c'è la Fiorentina al Franchi.

Il racconto della partita

È del Parma la prima occasione da gol, con Bonny che riceve in area da Sohm e calcia sul primo palo: Sommer risponde però presente e nega il vantaggio con un grande intervento. A sbloccare le marcature ci pensa Darmian, che al 14' minuto raccoglie il cross rasoterra di Dimarco e batte Suzuki. Al 19', il portiere nerazzurro si prende ancora la scena respingendo la conclusione ravvicinata di Man. Risponde allora l'Inter, che chiama in causa l'estremo difensore giapponese bravo a deviare in corner il tentativo di Lautaro. Allo scadere del primo tempo, Thuram svirgola una facile pallone all'altezza del dischetto, ma la fortunatissima parabola si esaurisce oltre la linea per il doppio vantaggio dell'Inter. Scoccata l'ora di gioco, la formazione di Chivu accorcia le distanze con un tiro imparabile da fuori area del subentrato Bernabé. Un gol che restituisce coraggio ai Ducali, che aumentano la pressione sull'area ospite fino a trovare la rete del pareggio con Ondrejka, a segno con un gran sinistro dopo avere superato la marcatura di Acerbi. Nel finale, la traversa di Pellegrino gela la panchina dell'Inter: 2-2 al Tardini, con un grosso rimpianto per i nerazzurri, che in piena corsa Scudetto buttano via 2 punti.