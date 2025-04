Milan di rimonta sulla Fiorentina: il 2-2 frena entrambe nella corsa Champions

Milan-Fiorentina 2-2

Dopo 7 minuti, la formazione viola passa già in vantaggio: Musah perde un pallone sanguinoso in uscita e la sfera arriva a Gudmundsson che entra in area, salta Tomori e mette in mezzo per Kean, il quale viene anticipato da un disperato intervento difensivo di Thiaw che si tramuta in un autogol. I padroni di casa accusano il colpo e al 10' subiscono già il raddoppio. Mandragora sventaglia in area, Dodo appoggia al volo a centro area pescando Kean, che al volo infila Maignan per il 2-0. Al 23', alla prima vera occasione, i rossoneri accorciano le distanze. Abraham serve Pulisic, l'ex Borussia Dortmund e Chelsea chiude il triangolo con l'inglese che entra in area e batte De Gea con il destro per il 2-1. Al 42', Ranieri firma il tris con uno splendido sinistro ma l'arbitro annulla per un precedente fallo di Parisi su Pulisic. La prima chance della ripresa è ancora per i toscani e arriva al 6', quando Kean brucia in velocità Thiaw, entra in area e calcia forte sul primo palo trovando pronto Maignan alla respinta. Un minuto dopo, sul fronte opposto, Pulisic salta Parisi e crossa al centro, con Abraham che incorna di testa ma centra in pieno De Gea, che salva in tuffo. All'11', i rossoneri si procurano una clamorosa tripla occasione. Jovic allarga per Reijnders che va al tiro, De Gea respinge sul piede di Pulisic che però calcia ancora addosso al portiere. Sulla ribattuta arriva ancora Hernandez, il quale prende l'esterno della rete. Al 18' ci vuole ancora Maignan a sbarrare la strada al neo entrato Beltran per evitare il 3-1. Gol sbagliato, gol subito. Tomori verticalizza, Gimenez lascia sfilare la palla per Jovic, che entra in area e batte De Gea con il mancino per il 2-2. Gli uomini di Palladino hanno subito l'opportunità del nuovo vantaggio, ma Maignan è strepitoso a mettere in angolo il destro ravvicinato di Kean. Il ritmo è altissimo e al 29' Hernandez parte in campo aperto sulla sinistra, salta Dodo, entra in area ma trova sulla sua strada un super De Gea che ferma il suo mancino in uscita. Al 41', Walker perde una brutta palla e Kean va al tiro dal limite, ma Maignan para ancora.Poco dopo, Dodo firma il 3-2 ma il Var annulla per fuorigioco.