Diretta Roma-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, Roma e Juve si affrontano nel 31° turno del campionato di Serie A. In piena lotta per un posto in Champions League, entrambe le formazioni inseguono il Bologna, attualmente quarto in classifica e impegnato al Dall'Ara contro il Napoli in questo turno (lunedì 7 aprile alle ore 20.45). Visto il ranking, quest'anno dovrebbe essere solo quattro le squadre italiane ad accedere alla coppa dalle grandi orecchie, motivo per cui sarà necessario superare gli emiliani. Attualmente i bianconeri inseguono a -1 mentre i giallorossi sono a -4, ma tutto può ancora accadere. I capitolini hanno cambiato decisamente marcia da quando Claudio Ranieri (ex dell'incontro, ha allenato la Signora dal 2007 al 2009) ha preso in mano le redini della squadra. Sotto le gestioni di Daniele De Rossi prima e Ivan Juric dopo la Roma era nella parte destra della classifica, ma da quando i Friedkin hanno deciso di puntare sull'esperto tecnico romano le cose sono cambiate. Dopo una prima fase di assestamento, i giocatori hanno assimilato i dettami tattici e tecnici del nuovo allenatore inanellando una striscia di 14 risultati utili consecutivi in campionato, tre pareggi e ben 11 vittorie, le ultime 7 di fila. Una ruolino di marcia incredibile che permette ora ai giallorossi di lottare per un posto in Champions League. L'ultimo ko in Serie A risale addirittura al 15 dicembre, quando Gabrielloni e Nico Paz decisero la sfida del Sinigaglia contro il Como nei minuti finali del match. Dopo un momento turbolento sembra esser tornato il sereno anche alla Continassa. Archiviato il doppio pesante ko contro Atalanta (4-0) e Fiorentina (3-0), durante la pausa per le nazionali la società ha deciso di sollevare Thiago Motta dall’incarico chiamando al timone della Signora Igor Tudor. Una ventata di juventinità, con il croato, che ha indossato la maglia bianconera da calciatore prima di svolgere il ruolo di secondo di Andrea Pirlo nel 2020-21, che ha riportato un po’ di serenità all’ambiente. Entrambe le formazioni possono contare su un’ottima fase difensiva: la Juve, nonostante i sette gol incassati tra Atalanta e Fiorentina, con 28 reti subite rimane la seconda miglior retroguardia del torneo dietro solo al Napoli che ne ha subite appena 24. A quota 30, come l'Inter, fermata sul 2-2 al Tardini dal Parma, c'è la Roma che, però, è la meno battuta del girone di ritorno con sei gol incassati in 11 giornate.