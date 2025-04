Diretta Torino-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita il Verona nel 31° turno di Serie A. I granata vengono da cinque risultati utili di fila, hanno pareggiato 1-1 sul campo della Lazio nella scorsa giornata e sono undicesimi in classifica con 39 punti. "Lazaro non ci sarà contro il Verona, ma abbiamo un piano B e un piano C: è bello sentire l'unione tra squadra e tifoseria, ci sarà una splendida cornice di pubblico e noi daremo il 100%. Continuiamo a guardare a una gara alla volta, non penso al futuro perché il mio futuro è già la prossima partita e sarà un'altra finale molto importante: contro il Verona servirà una gara attenta, dovremo metterci qualcosa in più” ha detto Paolo Vanoli in conferenza stampa.