Diretta Atalanta-Lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni 

BERGAMO - Nel programma della 31ª giornata di Serie A tanti scontri diretti per i piazzamenti Champions tra cui, alle 18, quello del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Dopo un 2024 da urlo, la Dea sembra aver perso la rotta e nel nuovo anno sta facendo parecchia fatica. A parte le eliminazioni in Coppa Italia (ai quarti ko in casa contro il Bologna, vittorioso grazie alla rete di Santiago Castro) e nella coppa dalle grandi orecchie (ai playoff contro i belgi del Brugge), i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno rallentato anche in campionato. Appena quattro vittorie nel girone di ritorno, tra l'altro tutte in trasferta contro Como (1-2), Hellas Verona (0-5), Empoli (0-5) e Juve (0-4). L'ultimo successo tra le mura amiche risale addirittura al 22 dicembre 2024, 3-2 sull'Empoli. Gli orobici sono poi reduci dalle sconfitte contro Inter (0-2) e Fiorentina (1-0). Ma "se Atene piange Sparta non ride". Anche i biancocelesti di Marco Baroni, infatti, sono in una fase di flessione. Dal bel successo del Meazza contro il Milan (1-2), i capitolini hanno infatti pareggiato 1-1 all'Olimpico contro Udinese e Torino, in mezzo il pesante 5-0 del Dall'Ara contro il Bologna prima della sosta per le nazionali. Entrambe le squadre hanno dunque bisogno di una svolta per raddrizzare una stagione che si sta complicando .