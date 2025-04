Lecce-Venezia, scontro salvezza pari: Baschirotto rimedia all’autogol di Gallo

LECCE - Scontro diretto per la lotta salvezza al Via del Mare con Lecce e Venezia che pareggiano per 1-1 per un punto che fa parzialmente contento Giampaolo . I giallorossi interrompono la striscia di 5 sconfitte consecutive e allunganoa +3 sull'Empoli terz'ultimo (26 a 23) mentre per i lagunari si tratta del 5° pareggio nelle ultime 6 partite che li tiene al 19° posto (21 punti) a -2 dai toscani.

Lecce-Venezia, la partita

Dopo un primo tempo molto equilibrato con l'unica azione pericolosa arrivata nei minuti di recupero con Tete Morente (iagonale mancino fuori), la partita si sblocca ad inizio ripresa e sono gli ospiti a piazzare il colpo...con l'aiuto dei padroni di casa: al 50' punizione di Zerbin dalla destra con Gallo che per anticipare Gytkjaer ed allontanare la sfera in scivolata beffa il suo stesso portiere per l'1-0 lagunare. I padroni di casa non subiscono il colpo, Giampaolo manda in campo Berisha, N'Dri. Perret (per Ramadani, Pierotti e Coulibaly) e al 65' Baschirotto pareggia i conti con un perentorio colpo di testa dall'altezza del dischetto sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Helgason.

Lecce che rischia un altro gol beffa quando al 71' Fila in pressione fa tentennare Falcone che perde il controllo della sfera, il centravanti del Venezia però calcia direttamente addosso all'estremo difensore che salva il risultato. Passato lo spavento i padroni di casa tornano ad aggredire l'area del Venezia che trema due volte: al 79' palo di N'Dri e all'85' superba parata di Radu su colpo di testa ancora di Baschirotto. Ultimi minuti non succede più nulla con i padroni di casa che si portano a casa un punticino comunque prezioso.