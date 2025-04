Pari e tanta noia in Empoli-Cagliari: D'Aversa resta terzultimo

Termina in parità lo scontro salvezza tra Empoli e Cagliari, valido per la 31ª giornata di Serie A. Al Castellani, le marcature restano inviolate dopo una gara con ben poche emozioni: 0-0 il finale. Un risultato che agevola più la classifica dei sardi, ora a quota 30 punti e con un vantaggio di 6 lunghezze sugli Azzurri, che restano dunque impantanati al terzultimo posto con 2 punti di ritardo sul Lecce, che nell'altro scontro diretto della giornata ha pareggiato in casa con il Venezia. Il prossimo appuntamento di campionato prevede la trasferta di Napoli per D'Aversa e quella di San Siro contro l'Inter per Nicola.