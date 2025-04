Diretta Bologna-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - La 31ª giornata di Serie A si chiuderà alle ore 20.45 con la supersfida dello stadio Renato Dall'Ara tra Bologna e Napoli. In palio ci sono punti preziosi per raggiungere il proprio obiettivo stagionale: i rossoblù di Vincenzo Italiano, attualmente quarti in classifica, sono in piena lotta per un posto in Champions League e vincendo scavalcherebbero l'Atalanta, sconfitta dalla Lazio al Gewiss Stadium, allungando su Juve e Roma, protagoniste dell'1-1 dell'Olimpico nello scontro diretto. I rossoblù, che hanno praticamente archiviato la pratica Empoli in Coppa Italia battendo 3-0 i toscani al Castellani nell'andata delle semifinali, in campionato hanno centrato cinque vittorie consecutive. Dall'altro lato del campo, gli azzurri di Antonio Conte hanno una ghiotta opportunità di accorciare le distanze dall'Inter capolista, fermata sul 2-2 dal Parma al Tardini (i nerazzurri di Simone Inzaghi erano avanti 2-0 all'intervallo). In caso di successo i campani volerebbero a -1 dalla vetta e aumenterebbero il distacco dalla Dea portandosi a +9 a sette turni dalla fine. I partenopei, dopo aver racimolato appena otto punti in sette sfide, dopo la pausa per le nazionali hanno superato 2-1 il Milan al Maradona nell'ultima uscita.