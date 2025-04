Bologna-Napoli, agente Digos ferito: caos, bombe carta e bastoni. Cosa è successo© .

Un agente della Digos della Polizia di Bologna, in servizio allo stadio Dall'Ara per la sfida di campionato di Serie A tra i padroni di casa del Bologna e il Napoli , risulta essere stato ferito, fuori dalla struttura, al momento dell'arrivo dei tifosi partenopei.

Cosa è successo

A quanto si è appreso i sostenitori azzurri, giunti allo stadio emiliano, si stavano dirigendo verso il settore occupato dai tifosi del Bologna e, intercettati dalle forze dell'ordine, avrebbero esploso alcune bombe carta e agitato dei bastoni: un agente della Digos - l'esatta dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire - sarebbe rimasto ferito. I tifosi napoletani sono poi stati reindirizzati dalle forze dell'ordine verso il loro settore per seguire la partita. Sempre a quanto si è appreso nella fase di afflusso allo stadio Dall'Ara un gruppo di tifosi ospiti, sceso da alcuni minivan, ha lanciato delle mazze all'indirizzo dei poliziotti. L'agente della Digos sarebbe stato percosso e raggiunto da un colpo alla testa. Il poliziotto è stato condotto in ospedale. Ha riportato contusioni ma non dovrebbe essere grave.