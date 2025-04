Volata Champions, tutto può succedere! Gli scontri diretti e gli ostacoli Juve

Fiorentina, rendimento da top in casa

La Fiorentina ha perso l'occasione di fare tre vittorie consecutive in campionato perché contro il Milan si è fatta rimontare due reti. Avanti di due gol nel primo tempo ha chiuso la partita sul 2-2 con il rammarico finale della rete annullata a Dodò. Un pari che potrebbe pesare da qui alla fine del campionato anche se il calendario non è così difficile. Dopo quello contro i rossoneri, la formazione di Palladino, dovrà giocare due scontri diretti: il 4 maggio contro la Roma all'Olimpico e il 18 maggio al Franchi con il Bologna. La Viola è ancora in corsa in Conference, ma vuole provare a giocarsi le sue carte in Serie A per entrare tra le prime quattro. Difficile perché davanti non rallentano, ma i vari scontri diretti di tutte le squadre impegnate in questa corsa avvincente potrebbero regalare far cambiare le carte in tavola. Per la viola il bilancio nei big match è più che positivo grazie soprattutto ad uno straordinario rendimento in casa con sette vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.