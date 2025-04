Conte, Manna, Sartori e post Motta: lo scudetto meraviglioso e gli antieroi

Ma attenzione anche a Giovanni Manna , il ds che questo Napoli lo ha costruito. Frutto della Next Gen juventina di cui è stato ds per 4 anni, Manna ha 36 anni e il coraggio che ne consegue, ha azzeccato i colpi e avuto l’umiltà di ripartire da quello che era stato costruito prima e non necessariamente andava buttato nonostante la brutta stagione dei tanti allenatori. E se Conte ha dovuto frenare la rincorsa all’Inter, tanti sono i meriti del Bologna, la cui straordinaria stagione è firmata da Vincenzo Italiano , che si consacra grande allenatore: il tecnico aveva la panchina più scomoda della Serie A, succedendo al miracoloso Thiago Motta che aveva conquistato la Champions, con il quinto posto della scorsa stagione. Oggi, senza Motta e senza Zirkzee e Calafiori (i due migliori giocatori, ceduti per 45 e 50 milioni), il Bologna è quarto e forse perfino più convincente. Anche grazie al lavoro di Giovanni Sartori , direttore sportivo tanto geniale quanto sottoesposto. Schivo fino al paradosso, vive sui seggiolini degli stadi di tutto il mondo, da dove prende appunti e scopre giocatori.

La storia di Sartori

E se non ce l’avete presente, perché assai di rado mette il faccione in tv e non concede praticamente mai un’intervista, vale la pena ricordare che nei primi Duemila ha preso il Chievo in B e lo ha portato in Champions con la storica qualificazione del 2006; dal 2014 al 2020 è a Bergamo, dove contribuisce con idee e giocatori alla costruzione dell’EuroDea; da tre anni è a Bologna, portato in Champions. Non esattamente scarso, vero? La narrativa calcistica moderna favorisce gli allenatori e trascura i ds che le squadre non le allenano né le mandano in campo, ma spesso le edificano. Il fatto che il Bologna, da ieri sera, abbia un punto in più della Juventus snellisce un poco l’esaltazione per Thiago Motta e il suo staff nel Bologna dell’anno passato. E fa riflettere su come, a volte, si celebrino frettolosamente degli eroi, senza pesare seriamente i meriti di tutti.

