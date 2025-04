Ricci squalificato, ammenda per il Toro: le decisioni del Giudice Sportivo

È tempo di verdetti in Serie A. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti relativi alla 31ª giornata di campionato, aperta venerdì 4 con Genoa-Udinese (1-0) e conclusa lunedì 7 con Bologna-Napoli (1-1), incontro che è stato preceduto da disordini tra un gruppo di tifosi partenopei e le forze dell'ordine all'esterno del Dall'Ara. Durante la gara invece, alcuni sostenitori di casa hanno lanciato tre fumogeni sul campo di gioco. Episodio sanzionato dal giudice, che ha notificato alla società rossoblù un'ammenda di 3 mila euro. Tra le altre società multate, anche Parma e Torino. Ai Ducali è stata comminato lo stesso ammontare del Bologna, in quanto i "suoi sostenitori hanno intonato per tre volte un coro offensivo nei confronti del direttore di gara", mentre i granata sono stati sanzionati con 10 mila euro per "avere ingiustificatamente ritardato di cinque minuti l'inizio della gara e di due minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata".