Il Milan travolge l’Udinese con un poker! Maignan finisce in ospedale

Udine - Il 32° turno di Serie A si apre con il netto successo esterno del Milan sul campo dell'Udinese . Tiene aperte le possibilità di una qualificazione in Europa attraverso il campionato, la formazione di Conceicao che passa al Bluenergy Stadium per 4-0 e ritrovando i tre punti dopo il ko con il Napoli e il pari con la Fiorentina . Unica nota negativa il brutto scontro di Maignan con Jimenez che ha costretto il prtere rossonero al trasporto in ospedale. Quarto ko di fila per i bianconeri di Runjaic che hanno poco da chiedere alla classifica con la quota 40 punti già raggiunta e una salvezza matematica ormai vicinissima.

Udinese-Milan, la partita

Partono forte gli ospiti con l'occasione al via di Reijnders, super Okoye. L'Udinese risponde con Ehizibue che impegna Maignan, ma al 42' i rossoneri passano: Fofana recupera su Lucca e serve Leao che dal limite infila sotto l'incrocio. Passano pochi minuti e sugli sviluppi di un corner di Pulisic è Pavlovic a firmare di testa il raddoppio. Ad inizio ripresa il Milan perde Maignan a seguito di un duro scontro con Jimenez: il portiere rossonero è costretto a lasciare il campo in barella per poi essere trasportato in ospedale. Al suo posto entra Sportiello con il francese che ha voluto rassicurare tutit alzando un pollice all'uscita dal rettangolo di gioco. Sportiello non viene messo in difficoltà dall'Udinese e al 75' i rossoneri calano il tris. Theo scappa sulla sinistra e da dentro l'area scaglia un missile sotto la traversa. All'81' cala anche il pker il Diavolo con Reijnders che trasforma a porta vuota su assist di Leao, mentre all'85' è una posizione di fuorigioco di Abraham a negare la gioia del gol a Pulisic.