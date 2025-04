Diretta Juve-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo il pari sul campo della Roma, la Juventus si prepara per il 32° turno di Serie A che mette i bianconeri di Tudor davanti al Lecce di Giampaolo. Per la Vecchia Signora una giornata favorevole nella lunga corsa ad un posto Champions con la sfida ai salentini mentre andranno in scena Atalanta-Bologna e il derby Lazio-Roma. Allo Stadium c'è l'occasione di portare a casa altri tre punti preziosi riuscendo così a mettere pressione alle dirette concorrenti. Sicuramente a Torino non arriva un Lecce che naviga in acque tranquille. Per i giallorossi il momento è molto complicato e il vantaggio dal terzultimo posto dell'Empoli è di sole due lunghezze. Obiettivi diversi per le due squadre, ma punti in palio pesantissimi per riuscire ad arrivare alla conquista del traguardo.