Diretta Venezia-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni 

VENEZIA - Ad aprire il sabato di Serie A sarà lo scontro salvezza dello stadio Pierluigi Penzo tra Venezia e Monza, rispettivamente penultima e ultima in classifica. I lagunari di Eusebio Di Francesco hanno raccolto cinque pareggi nelle ultime sei perdendo solo contro il Bologna 1-0 tra le mura amiche (a decidere la sfida un eurogol di Orsolini), ma a sette giornate dalla fine hanno bisogno di accelerare e quindi vogliono centrare il bottino pieno. Per i brianzoli di Alessandro Nesta, invece, quella contro gli arancioneroverdi rappresenta un'ultima spiaggia per tentare di mantenere viva qualche speranza e alimentare i sogni di una missione che al momento pare quasi impossibile. Il distacco dal treno salvezza, infatti, è tanto, ma finché l'aritmetica non li condannerà i biancorossi continueranno a lottare.