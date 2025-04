Nessun rischio: solo nausea, sconcerto e un vuoto da riempire

Nessuno si preoccupa della testa

La ludopatia è una patologia e non va colpevolizzata, ma leggendo le carte dell’inchiesta si fatica a trovare il confine morale tra la comprensione per la malattia e lo sdegno per la stupidità di chi non sembra avere rispetto per la fortuna (economica e non solo) che la vita gli ha riservato o per la meschinità di fregare compagni di squadra o amici di Nazionale. Certo, la disperazione buia di chi finisce in quel gorgo può giustificare molto, ma quella nausea non riesce ad andarsene del tutto. Se lo sport è il reparto giocattoli della vita, almeno quello sarebbe bello lasciarlo il più pulito possibile. Poi nel cercare un perché, viene in mente il vuoto delle vite di chi si fa risucchiare dallo schermo di un telefono dentro quel mondo schifoso. Ed è un vuoto lasciato dalla mancanza di educazione (famigliare e scolastica), dalla vita da polli in batteria che fanno i calciatori dai 14 anni in su, da un ambiente che si preoccupa dei loro muscoli e quasi mai della loro testa. È un vuoto che andrebbe riempito, non servono soldi, ma un po’ di etica e di buon senso. Il guaio è che sarebbe più facile se a servire fossero i soldi.