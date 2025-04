Diretta Atalanta-Bologna ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini per la gara contro il Bologna che si gioca oggi alle 12.30 e ci sono due novità rispetto alle attese. La lista diramata dai nerazzurri comprende infatti sia Kossounou che Toloi. Due dei tre difensori ai box (più Scalvini) sono dunque abili e andranno in panchina contro i rossoblù: tra gli acciaccati restano ai box Posch e De Ketelaere per un’Atalanta che in attacco potrebbe riproporre il regista dietro le due punte. Il favorito in questo caso è Pasalic: con lui in campo i nerazzurri potrebbero schierarsi anche con il 3-5-2, viste le capacità del numero 8 nerazzurro di adattarsi da mediano aggiunto. Sul piano tattico le alternative sono Samardzic dall'inizio oppure ancora una volta la scelta di Cuadrado tornante per una formazione più vicina al 3-4-3 anche se con caratteristiche molto diverse rispetto ad altre situazioni in cui Gasperini ha puntato sui 3 giocatori d'attacco. La gara con il Bologna è importante perché l'Atalanta cerca un risultato positivo che manca da 3 partite (sconfitte contro Inter, Fiorentina e Lazio), momento complicato reso ancor più particolare (in negativo) dagli zero gol segnati nello stesso arco di tempo. Una sfida con vista Europa anche per il Bologna che battendo la Dea nel lunch match salirebbe sul podio della Serie A. Parziale, ma estremamente significativo con sole 6 gare da giocare. Vincenzo Italiano si mostra pronto alla battaglia. Non ci saranno il portiere Skorupski, Calabria e Ferguson. Ravaglia di sicuro, Holm e Aebischer probabilmente sono gli uomini di rincalzo chiamati all’impresa. Le ultime tre partite a Bergamo sono stati altrettanti pieni del Bologna, tra cui quella di Coppa Italia che gli ha aperto l’orizzonte verso la finale di Roma.