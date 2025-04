Diretta Fiorentina-Parma ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Superato oltre le più rosee aspettative il trittico con Juve, Atalanta e Milan (7 punti raccolti) dimostrandosi grande con le grandi avendo battuto in campionato pure Inter, Roma e due volte la Lazio, la Fiorentina è chiamata contro il Parma a confermarsi anche con squadre di media/bassa classifica. Finora non ci è riuscita sperperando punti preziosi. Nel clan viola assicurano che il gruppo non risentirà del fatto che Fagioli e Zaniolo siano di nuovo sulle prime pagine per il caso scommesse, e neppure delle fatiche della trasferta comunque vittoriosa di Conference in Slovenia. Palladino può contare su un De Gea sempre più determinante, su Kean e Gudmundsson che hanno 'riposato' in Conference, su una squadra che inseguendo l'Europa dovrebbe schierarsi come nelle ultime due gare e continuare a fare bottino nel proprio stadio: 33 punti fin qui conquistati, solo Inter e Napoli hanno fatto meglio. Dall'altra parte c'è Chivu che dopo il pari in rimonta con l'Inter continua ad avere gli occhi fissati sull’obiettivo salvezza. Importante il recupero di Circati, il difensore è fermo da diversi mesi per l’infortunio al ginocchio, sul resto della formaizone il tecnico rumeno potrebbe dare conferma al modulo utilizzato anche contro l’Inter: 3-5-2 o 3-4-2-1 con Bernabé leggermente più avanzato dietro alla punta. Il dubbio riguarda soprattutto chi tra Man e Pellegrino giocherà al fianco di Bonny. Attenzione anche a Ondreijka, in gol con i nerazzurri ed entrato molto bene nelle ultime gare.