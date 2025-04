Diretta Como-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino fa visita al Como nel 32° turno di Serie A. I granata vengono da sei risultati utili di fila e sono decimi in classifica con 40 punti mentre il Como ha ritrovato la vittoria nello scorso impegno (in casa del Monza) ed è 13esimo con 33 punti. “La squadra sta bene, anche se non avremo Lazaro per il quale faremo di tutto per accorciare i tempi per il suo rientro perché è importante. A parte Ricci che è squalificato, gli altri stanno tutti bene” ha detto Paolo Vanoli, tecnico del Torino, in conferenza stampa in vista della trasferta sul campo del Como.