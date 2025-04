Ahi Fiorentina, il treno Champions se ne va: frenata col Parma. Verona quasi salvo, pari col Genoa

Terminano entrambi con un pareggio a reti bianche i due match pomeridiani della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. All'Artemio Franchi di Firenze la Viola di Raffaele Palladino non va oltre lo 0-0 interno con il Parma , rallentando così la propria rincorsa a un posto in Champions: al 76' il Var annulla il potenziale gol vittoria toscano firmato Richardson, deludono Kean e Fagioli, quest'ultimo sostituito al 70' da Adli. Al Bentegodi di Verona, invece, l'Hellas impatta con il Genoa di Patrick Vieira e Fabio Miretti, in campo per 80', portandosi provvisoriamente a +8 sulla zona retrocessione .

Fiorentina-Parma 0-0, la cronaca

La Fiorentina spreca la grande occasione di continuare ad ambire a un piazzamento nella prossima Champions League non andando oltre lo zero a zero casalingo contro un coriaceo Parma. Deludono i viola che vengono traditi in particolare da quei giocatori che giovedì scorso erano stati risparmiati dall'andata di Conference League contro il Celje. ovvero Kean, Gudmundsson e Fagioli, dimostrando una sorprendente difficoltà offensiva. Per i ducali, di contro, quello preso al Franchi è un punto d'oro in chiave salvezza al termine di una partita generosa e di carattere. Il primo tempo vede gli ospiti approcciare meglio la gara con Bernabé che, servito da un cross dalla sinistra di Valeri, già al 3' trova De Gea a salvare il risultato. I gigliati, privi di Palladino squalificato, oltre che degli infortunati Gosens e Colpani, faticano a trovare le giuste posizioni in campo e non è un caso che siano ancora i ducali a rendersi pericolosi all'11' con una percussione centrale di Keita, fermata ancora dal portiere viola. La Fiorentina non sollecita mai Suzuki, mentre man mano che passano i minuti la partita si fa spigolosa con quattro ammoniti nel Parma e con Valeri che rischia grosso l'espulsione dopo un fallo su Pablo Marì. Manganiello sorvola e Chivu tira un sospiro di sollievo. La manovra di Ranieri e compagni nella ripresa è più intensa e non è un caso che già al 54' Kean avrebbe una grande chance per sbloccare il risultato, servito perfettamente da Mandragora, ma il bomber viola fallisce clamorosamente. Poco dopo la seconda clamorosa chance per andare in vantaggio, con ottimo intervento di Suzuki su Dodò, primi cambi gigliati con fuori i due interni di centrocampo, Mandragora e Fagioli, e dentro Adli e Richardson, cui viene annullata una rete dal Var al 76'. Il Parma nei secondi 45' si limita a chiudere gli spazi e a provare a ripartire ma, tranne una conclusione di Bonny, salvata ancora da De Gea (ma l'attaccante francese era in fuorigioco), non si fanno mai vedere nell'area della Fiorentina. Nel finale ci si aspetta un assalto dei toscani ma gli uomini di Chivu si chiudono senza fatica.

Fiorentina-Parma: tabellino, cronaca live e statistiche

Verona-Genoa 0-0, la cronaca

Il Bentegodi assiste a un avvio dal sostanziale equilibrio, col pressing e il possesso palla del Grifone. L'Hellas ci prova con Sarr (largo) e la punizione di Duda, mentre Vitinha calcia debolmente: nessun problema per Montipò. Gioca meglio il Genoa, con un Miretti particolarmente ispirato in entrambe le fasi e un primo tempo in controllo dei ritmi, ma la miglior chance è per i padroni di casa. Al 36', infatti, Verona vicinissimo al gol con Mosquera: controllo e tiro rapido, respinge Leali. Non ci sono ulteriori accelerazioni prima del duplice fischio, si va al riposo su un insindacabile 0-0. Nella ripresa Zanetti si gioca la carta-Livramento per uno spento Sarr, puntando su Mosquera, e i suoi rispondono positivamente. Il colombiano sfiora la rete da fuori, poi spreca al 59' in tandem con Bernede: doppia chance e nessun gol. Vieira prova a scuotere il Genoa con un triplo cambio e la coppia Ekuban-Pinamonti, ma gioca sensibilmente meglio l'Hellas: nuove chances offensive, la difesa regge. Si alza la tensione nei minuti finali, per una serie di contatti dubbi, e gli scaligeri creano un'altra chance: Livramento la spizza e Masini rischia l'autorete, gran parata di Leali. Nei minuti finali regnano la tensione e la voglia di non perdere, quindi latitano le emozioni. Finisce 0-0 tra Verona e Genoa, che ottengono un punto prezioso: Grifone a quota 39 e ormai salvo, Hellas a +8 sulla terzultima con 32 punti.

Verona-Genoa: tabellino, cronaca live e statistiche